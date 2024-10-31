اليوم، قطع الكهرباء عن 4 قرى بمدينة نجع حمادي في قنا
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال صيانة بقطاع الكهرباء، وسوف يتم فصل التيار الكهربائي.
وأوضحت أن فصل التيار الكهربائي يبدأ من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وسوف يشمل الانقطاع المناطق الآتية: قرية القصر، قرية الصياد، قرية الرحمانية قرية القناوية.
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