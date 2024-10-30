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حوادث

حبس عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في مصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في مصر الجديدة، 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل. 

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن العامل بمحل عصير أقدم علي طعن القهوجي طعنة نافذة اسقطته قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة مصر الجديدة

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