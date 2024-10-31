مياه قنا: تركيب نظام tube settler بمحطة النقالي بقرية كرم عمران
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة قنا، عن تركيب نظام ( tube settler ) بمحطة مياه الشرب النقالي بقرية كرم عمران التابعة للمحافظة.
من جانبه قال المهندس محمود عبدالسميع رئيس قطاع التشغيل والصيانة: إنه في إطار مواكبة التكنولوجيا الحديثة بمجال نقية مياه الشرب تم تركيب نظام ألواح تيوب ستلر( tube settler ) في الوحدة الثانية الجديدة بمحطة كرم عمران النقالي استعدادً للتشغيل التجريبي للوحدة ,وذلك لتحسين جودة المياه وزيادة كمية المياه المنتجة لتصبح 60 ل/ث بدلا من 30 ل/ث, لتغذية أهالي عزبة جبريل بالقرية.
تحسين جودة المياه بقنا
وأشار إلى أن من مميزات ألواح التيوب ستلر تحسين جودة المياه وكذلك بتقليل زمن وعدد مرات غسيل الفلاتر مما يزيد من طاقة المحطة الانتاجية وذلك ضمن خطة الشركة وتطبيق الأهداف الاستراتيجية للشركة للوصول بجودة المياه المعايير العالمية.
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