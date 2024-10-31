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زيارات ميدانية لطالبات قنا لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه (صور)

طالبات قنا، فيتو
طالبات قنا، فيتو

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه والصرف الصحي بمحافظة قنا، زيارة ميدانية لمحطة مياه نجع حمادي السطحية لطالبات مدرسة نجع حمادي الزخرفية بنات؛ للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب وحجم الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى قطاع إنتاج مياه الشرب.

جودة وكفاءة مياه الشرب بقنا

وتضمنت الجولة زيارة قطاع المعامل لمتابعة جودة وكفاءة كل مرحلة، بدءًا من أخذ العينات من المأخذ للتعرف على نوعية المياه الخام والجرعات التي يحددها المعمل فى المراحل الابتدائية للتنقية وحتى المنتج النهائي قبل ضخه فى شبكات نقل المياه.

وكيفية التواصل عند حدوث المشكلة عن طريق الخط الساخن وتطبيق المحمول 125، وخلال الزيارة عقدت إدارة التوعية بالشركة ندوة مع طالبات المدرسة عن أهمية المياه وضرورة ترشيدها وتم التعريف بكافة الخدمات المقدمة من الشركة.

تفعيل خطة التوعية التثقيفية

وأشار المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إلى أنه لا غنى عن هذه الزيارات، وأن تلك الزيارات تهدف لنشر مجهود الشركة في توصيل كوب مياه نظيف.

ونوه الى أن هذه الزيارات تأتي في إطار تفعيل خطة التوعية التثقيفية بالشركة وتهدف إلى استقطاب سفراء جدد يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة ودعاة يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة.

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