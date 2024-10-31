جامعة جنوب الوادي تطلق قافلة بيطرية لقرية طوخ (صور)

نظمت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، قافلة بيطرية وزراعية بقرية طوخ بنقادة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

بداية جديدة لبناء الإنسان

وأشارت الجامعة في بيان لها بأن القافلة الطبية البيطرية قامت بالكشف والعلاج لـ 529 حالة من المواشى والحيوانات والأبقار والجاموس والاغنام والدواجن.

وأضاف البيان، بأن القافلة الزراعية تضمنت ندوة توعوية زراعية لمواطني ومزارعي القرية ومناقشة أهم المشكلات التي تعترض المزارعين وكيفية الحلول السليمة للوصول لمعدل مرضى لجودة المحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة وشرح طرق الزراعة الحديثة والري الحديث.