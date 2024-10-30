جامعة جنوب الوادي تطلق قافلة طبية لقرية قامولا (صور)

واصلت جامعة جنوب الوادى قوافلها الطبية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان)حيث نظمت قافلة طبية بشرية وتمريضية لقرية قامولا بنقادة.

القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات

و اشارت الجامعة في بيان لها ان القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لـ 610 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع

واضاف البيان،ان القافلة التمريضية قامت بعمل ندوة توعوية عن أمراض الضغط والسكر ومضاعافاتها وكيفية المتابعة والعلاج واهمية مبادرة بناء إنسان جديد ودور الدولة فى النهوض بالخدمات الصحية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة كما تحدثت الندوة عن وسائل منع الحمل وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة للسيدات وقامت القافلة باجراء تحاليل السكر وقياس الضغط للمواطنين.