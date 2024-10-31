الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القاهرة تستعد للمنتدى الحضري العالمي بخطة نقل مجانية وصديقة للبيئة (صور)

استعدادات وزارة النقل
استعدادات وزارة النقل للمنتدى الحضري العالمي

تستعد القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، حيث أطلقت وزارة النقل خطة شاملة لتأمين حركة انتقال ضيوف المنتدى مجانًا عبر توفير 100 حافلة صديقة للبيئة، منها 70 حافلة كهربائية و30 تعمل بالغاز الطبيعي.

وصرحت وزارة النقل في بيانها اليوم بأن هذه الحافلات ستنطلق من 9 محطات رئيسية في القاهرة الكبرى، تشمل التجمع الثالث، المهندسين، الاستاد، شيراتون، عبد المنعم رياض، العباسية، المعادي، دريم بارك، والتجمع الأول، لتصل مباشرة إلى مركز المنارة، مقر انعقاد المنتدى، بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة، مع تخصيص 30% من الحافلات لذوي الهمم.

كما خصصت الوزارة رقمًا عبر تطبيق "واتساب" لخدمة العملاء، لتلبية استفسارات المشاركين على مدار الساعة، فيما تتابع غرفة عمليات مخصصة جودة الخدمة ومرونة التنقل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنتدى الحضرى العالمى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة النقل التجمع الثالث ذوي الهمم

مواد متعلقة

تداول 18 ألف طن بضائع و1029 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت

وزير النقل يصدر تعليمات مشددة بتخفيض معدل تأخيرات القطارات

اليوم، تشغيل المترو ساعة إضافية بسبب التوقيت الشتوي

إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى

السكك الحديدية: إيقاف آخر قطارات الصيف بين القاهرة ومرسى مطروح الجمعة

باستثمارات 100 مليون جنيه، توقيع عقد مشروع شركة بيرل لإنتاج البولي يوريثان بالسخنة

الخط الثالث للمترو يعتذر للركاب لهذا السبب

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads