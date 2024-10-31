القاهرة تستعد للمنتدى الحضري العالمي بخطة نقل مجانية وصديقة للبيئة (صور)

تستعد القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، حيث أطلقت وزارة النقل خطة شاملة لتأمين حركة انتقال ضيوف المنتدى مجانًا عبر توفير 100 حافلة صديقة للبيئة، منها 70 حافلة كهربائية و30 تعمل بالغاز الطبيعي.

وصرحت وزارة النقل في بيانها اليوم بأن هذه الحافلات ستنطلق من 9 محطات رئيسية في القاهرة الكبرى، تشمل التجمع الثالث، المهندسين، الاستاد، شيراتون، عبد المنعم رياض، العباسية، المعادي، دريم بارك، والتجمع الأول، لتصل مباشرة إلى مركز المنارة، مقر انعقاد المنتدى، بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة، مع تخصيص 30% من الحافلات لذوي الهمم.

كما خصصت الوزارة رقمًا عبر تطبيق "واتساب" لخدمة العملاء، لتلبية استفسارات المشاركين على مدار الساعة، فيما تتابع غرفة عمليات مخصصة جودة الخدمة ومرونة التنقل.