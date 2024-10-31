رئيس مياه سوهاج: إصلاح واستبدال 51 ألف عداد خلال 2024

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم فحص ملفات عدادات مياه وعدادات مصالح حكومية وفحص عدادات محطات المياه والصرف وعدادات مسبقة الدفع بالإضافة إلى ضبط وإصلاح عدادات المياه التى تعمل بسرعة ومعايرة عدادات المياه بمناطق معزولة "DMZ " لتقليل الفاقد وخفض المياه غير المحاسب عليها بالإضافة إلى استبدال عدادات مياه قديمة بأخرى جديدة ليصبح إجمالي العدادات التي تم فحصها واستبدالها خلال تلك الفترة أكثر من 51 ألف عداد مياه.

وأكد أن ذلك يأتي للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد والتأكد من رصد القراءات الصحيحة ومحاسبة العملاء على القراءات الفعلية دون الاعتماد على متوسطات الاستهلاك لتحقيق رضا العملاء مؤكدا ضرورة التفتيش والمرور بصفة دورية على القراء لمتابعة أعمال القراءة بالعدادات للتأكد من رصد القراءات الصحيحة ومحاسبة العملاء على القراءات الفعلية.

وأضاف محمد حلمى مدير الإدارة العامة للعدادات بالشركة أنه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 تم فحص عدد 20,500 ملف عداد مياه و2,500 عداد مسبق الدفع و550 عداد بالمصالح الحكومية وفحص 58 عداد بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلى تغيير 11,500 عدادات مياه معطلة بأخرى جديدة وذلك لمحاسبة العملاء على القراءات الفعلية دون الاعتماد على متوسطات الاستهلاك بالإضافة إلى ضبط وإصلاح 7,500 عداد بورش العدادات بالشركة

وأشار إلى معايرة عدد أكثر من 8,400 عداد بمناطق معزولة من خلال التنسيق بين إدارة التحليل الهيدروليكى وشبكات المياه وإدارة المياه غير المحاسب عليها وتقليل الفاقد لخفض المياه غير المحاسب عليها من خلال وضع خطة للحوكمة وترشيد الاستهلاك يتم متابعتها من قبل هيئة الرقابة الإدارية لتقليل الفاقد مضيفا أنه تم الرد على 9,900 شكوى مقدمة من العملاء تم الرد عليها بإجراءات الفحص الإداري.