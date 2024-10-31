الخميس 31 أكتوبر 2024
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سياسة

أول تحرك برلماني بشأن نظام السنة التأسيسية بالجامعات

تحرك بشأن السنة التأسيسية
تحرك بشأن السنة التأسيسية بالجامعات

 دعت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية عقد اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، لمناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

 

ترقب بعد قرار السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية 

 وأكدت النائبة، أن هناك حالة من الترقب داخل البيوت المصرية، بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعي أمس، على  منح الجامعات الخاصة والأهلية أحقية تخصيص سنة تأسيسية ما قبل الدراسة بالكليات  للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، المدرجين في الثانوية العامة من العام الدراسي 2024 /2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية ويرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهيلهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

 

مراجعة قرار السنة التأسيسية بالجامعات 

 وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية مراجعة هذا القرار بعناية، لاسيما وأنه يصعب تطبيقه فى الكليات العملية، علاوة على أن لا يحقق مبدأ التكافؤ بين الطلاب الذين حصلوا على مجاميع فى الثانوية العامة أهلتهم لدخول كليات القمة، وآخرين لم يحققوا النسب المطلوبة.

وأكدت النائبة أن هناك كثير من الأسئلة تدور فى عقل كثير من الأسر المصرية حول  حقيقة الرسوم الدراسية التى سيتم دفعها فى السنة التأسيسية، وهل ستحدد السنة التأسيسية مسار الطلاب الملتحقين، وكذلك مصير الطلاب غير المجتازين للسنة، والأهم هل سيتم تطبيقه على المجتازين لنظام الثانوية العامة لعام 2024-2025 
التأسيسية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة مناقشة هذه القرارات بتروي لتحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب.

 

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