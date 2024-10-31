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طب عين شمس تعقد ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية

ندوة توعوية بمناسبة
ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي ندوة توعوية عن السكتة الدماغية.

 

كلية الطب جامعة عين شمس تحيي اليوم العالمي للسكتة الدماغية

يأتي ذلك في إطار احتفالية كلية الطب بجامعة عين شمس باليوم العالمي للسكتة الدماغية تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلي الأنور عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفيات، بحضور هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د طارق أحمد عكاشة رئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي.

وألقى أحمد علي إبراهيم البسيوني أستاذ طب المخ والأعصاب والطب النفسي محاضرة تناول فيها أعراض وأسباب الإصابة بالسكتة الدماغية وعوامل الخطر وطرق الوقاية، مشيرًا إلى أن عامل الوقت هام جدًّا في إنقاذ المريض حيث إن 75 - 80% من الحالات يمكن إنقاذها، كما أشار إلى كيفية التعامل مع المصاب بالسكتة الدماغية لحين وصول الطاقم الطبي.

وأوضح أن أهم عوامل الوقاية من السكتة الدماغية البعد عن الأدوية دون نصيحة الطبيب واتباع العادات الصحية السليمة والبعد عن التدخين والسمنة المفرطة.

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