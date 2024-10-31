انطلاق المؤتمر الثالث لصيادلة قنا

انطلقت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الثالث لصيادلة قنا والذي تنظمه الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن المؤتمر يُعد خطوة هامة نحو تطوير المفهوم الدوائي للعاملين بالقطاع الصحي سواءً من الصيادلة الحكوميين أو من غيرهم.

وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام الذي ينطلق تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وسيقدم حزمة علمية حديثة حول أحدث ما وصلت له العلوم الدوائية بهدف إثراء صيادلة المحافظة بما هو حديث في هذا المجال.

فيما أوضحت الدكتورة أسماء محمد مصطفى مدير عام إدارة الصيدلة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر في هذا العام الذي ينطلق تحت عنوان " تحديات الممارسات الصيدلانية بين الحاضر والمستقبل"، سوف يضم كوكبة متميزة من المهتمين بعلوم الدواء ولفيف من أساتذة كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة مشيرة إلي عرض المؤتمر لما قدمته إدارة الصيدلة والتفتيش الدوائي ومراقبة الدواء والصيدلة الإكلينيكية خلال العام من دعم لمنظومة الدواء بالمحافظة.