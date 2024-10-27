خبير اقتصادى: من حق مصر مراجعة شروط صندوق النقد لهذه الأسباب

صندوق النقد الدولى، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وشروطه يشير إلى التركيز على تعديل الشروط والإجراءات المسببة لارتفاع معدل التضخم مثل رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، بمعنى مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن البرنامج تضمن ترشيد الدعم على السولار والبنزين، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص والالتزام بسعر صرف مرن وهو ما قام بتنفيذه البنك المركزي منذ مارس الماضي وتسعى الحكومة لتطبيق بقية برنامج الإصلاح الاقتصادي تدريجيا.

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اشرف غراب - فيتو

من حق مصر مراجعة شروط برنامج صندوق النقد الدولي

وأضاف غراب، لـ “فيتو” أن من حق مصر مراجعة بعض شروط برنامج صندوق النقد الدولي خاصة بعد التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط المؤثرة بالسلب على الاقتصاد المصري ونقص إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليار دولار خلال الأشهر الماضية ونقص سلاسل الإمدادات، موضحا أن الظروف الحالية خارجة عن إرادة مصر ولذا أصبح من حقها أن تتقدم بطلب لمراجعة بعض شروط برنامج الصندوق بالتخفيف أو التأجيل وليس إلغاء البرنامج كليا، موضحا أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يوافق على مراجعة شروط البرنامج وتأجيل بعض شروطه أو تخفيفها خاصة وأنه يتفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على مصر ما قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

أوضح غراب، أن هناك تحديات كثيرة تواجهها مصر مثل ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأحداث الخارجية وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي الداخلي وهو ما دفع الحكومة المصرية لطلب تعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف بعض الشروط أو تأجيلها لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، لأن استمرار تنفيذ شروط الصندوق الحالية بزيادة أسعار السولار والبنزين ستؤدي بلا شك في زيادة معدل التضخم ولذا وجب التفاوض مع الصندوق لوضع شروط أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية.

صندوق النقد الدولى - فيتو

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي

تابع غراب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي في المطالب والالتزامات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة في ظل التحديات التي تواجه الدولة والظروف الراهنة، تؤكد حرص الرئيس على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وأنه يشعر بمعاناتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري نظرا لارتفاع سعره عالميا نتيجة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وبالتالي سيؤثر ذلك على رفع سعر السلع وصعود التضخم، مشيدا بتوقف لجنة تسعير المواد البترولية عن زيادة المواد البترولية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى أن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في تراجع معدلات التضخم وخفض سعر الفائدة ما يعود على الاقتصاد الوطني بزيادة معدل النمو، متوقعا أن تلجأ الدولة خلال الفترة المقبلة لزيادة برامج الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة وزيادة المرتبات والمعاشات ودعم العمالة اليومية، إضافة لرفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين بالقطاعين العام والخاص، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار حتى يستطيع المواطن تلبية احتياجاته اليومية الأساسية.