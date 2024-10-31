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اقتصاد

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلي

الارز الشعير
الارز الشعير

سعر الأرز، يبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، وسجلت أسعار الأرز،   استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

 

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 

شهد سعر الأرز الشعير اليوم  الخميس 31-10-2024، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأزر الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس رفيع الحبة 

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم الخميس  يسجل اليوم نحو 15 ألف جنيه.

 

الأرز الشعير اليوم الخميس عريض الحبة 

 سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  الخميس، يسجل 16 ألف جنيه.

 

 

كيلو الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب

وأوضح أن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب، يسجل اليوم 22 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن

 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر

 

 انتهاء موسم حصاد الأرز 

وطبقًا لتصريحات  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال: إنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، لافتًا  إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية. 

 

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