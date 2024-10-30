رئيس مياه قنا يشهد ختام الدورة التدريبية على مهارات السباكة الاحترافية للرائدات الريفيات

شهد اليوم المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ختام الدورة التدريبية لمشروع «تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر» بمركز تدريب الكنوز التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، كثمرة للتعاون القائم بين كل من وزارة التنمية المحلية، والشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، وسفارة المملكة الهولندية بجمهورية مصر العربية، ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG International، والذي يتم تنفيذ أنشطته بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

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مياه الشرب بصعيد مصر

وتم تنظيم 4 ورش عمل للتدريب على مهارات السباكة الاحترافية فى قنا. استهدفت الورش بشكل أساسي تدريب الرائدات الريفيات بمراكز (قفط وقوص ونقادة والوقف)، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية وعمال المساجد والمدارس والعاملين في الإدارات المحلية وشركة مياه قنا.



ضمن مشروع تعزيز استدامة الخدمات

وتم تنفيذ هذا التدريب ضمن أنشطة المشروع لتفعيل مشاركة المواطنين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، كأحد أهم أهداف المشروع وأتم التدريب على مهارات السباكة الاحترافية، الذي قام بتنفيذه الشركة المصرية الألمانية إيجيك، ما يقرب من ١٥٠ متدرب، أغلبهم من النساء بنسبة تصل إلى ٦٣%.

كما شمل التدريب على جلسة توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وإصلاح السباكة التالفة من خلال ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام التدريبات،تم تكريم المتدربات من الرائدات، وتم توزيع شهادات للمتدربين بالإضافة إلى عدة أدوات سباكة مما يساهم في تمكين المتدربين من تطبيق ما تعلموه عمليًّا، ومما يعزز من قدراتهم على صيانة وإصلاح أعطال السباكة بفاعلية.

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