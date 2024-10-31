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ضبط 153 مخالفة تموينية في حملات تفتيشية على المخابز والأسواق في المنيا

مدير مديرية التموين
مدير مديرية التموين بالمنيا أثناء الحملة، فيتو

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ضبط 153 مخالفة تموينية في حملات تفتيش مكثفة نفذتها مديرية التموين بالمحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية. 

 

ضبط 153 مخالفة تموينية في حملات تفتيشية على المخابز والأسواق في المنيا 

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار، لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية وجودة وصلاحية المنتجات من أجل صحة المواطنين، إلى جانب التحقق من مطابقة الخبز للمواصفات والشروط الصحية والبيئية.
 

ضبط 132 مخالفة في قطاع المخابز البلدية

 من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 132 مخالفة في قطاع المخابز البلدية، شملت مخالفات مثل إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وتجاوزات في سجلات الوزن، وغياب موازين القياس، وفي قطاع الأسواق، تم ضبط 21 مخالفة أخرى، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والعمل بدون ترخيص، وبيع سلع مجهولة المصدر، ومخالفات للتجار التموينيين.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا استمرار تكثيف الحملات التفتيشية وذلك في إطار السعي للارتقاء بمستوى الخدمات التموينية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على سلع آمنة وصحية بأسعار مناسبة.

 

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