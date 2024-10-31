محافظ مطروح يشدد على تكثيف الأجهزة التنفيذية استعداداتها لفصل الشتاء

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح استعداداتها، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة والتعامل الفورى مع أى طوارئ



وشدد محافظ مطروح باستعدادات كافة الأجهزة بالمعدات والأفراد سواء مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية الكهرباء والصحة وجميع الجهات المختصة للمتابعة أول بأول مع غرف عمليات المدن وغرفة الأزمات والطوارئ بالديوان العام للمحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والإبلاغ أول بأول عن حالة الطقس، خاصة مع ما شهدته عدد من مدن مطروح الساحلية من سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم الخميس، وحركة خفيفة للرياح مع المرور الميدانى لمتابعة جهود تسليك شنايش صرف مياه الأمطار.

كما شدد على الإبلاغ عن أى آثار سلبية ناتجة، و المتابعة المستمرة لإزالة أى معوقات أو تراكمات بمخرات السيول والبالغ عددها ٨٦ مخرا، ومنع أى عقبات لتيسير حركة المرور أمام السيارات والمواطنين خاصة على الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية، ومطروح السلوم، مع جاهزية المعدات وسيارات سحب المياه بمشاركة مراكز المدن وشركة المياه والحماية المدنية، وغيرها من الأجهزة المعنية بالمحافظة لمجابهة الأمطار والاطمئنان على إزالة أى تراكمات تمنع تصريف المياه وسيرها في المسار الطبيعى إلى البحر أو المزارع.

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة على مدار الساعة أى حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تقلبات أو آثار ناتجة عن الأمطار خلال موسم الشتاء.