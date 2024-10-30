الأقصر تحتفل بذكري مرور 120 عامًا على اكتشاف مقبرة الملكة نفرتارى (صور)

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء الحفل الذي أقيم بمكتبة مصر العامة ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 120 عام على إكتشاف مقبرة الملكة نفرتارى.

مقبرة الملكة نفرتارى

وتضمن الحفل افتتاح المعرض الفنى والندوة التثقيفية للدكتور والمبدع فرانسيس أمين بعنوان (نفرتارى والتى تسطع لحبها الشمس) وذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة فرع الأقصر، والدكتور عبدالغفار وجدي مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر ونخبة من المرشدين السياحيين وباحثى الآثار.

وأوضح المرشد الأثري والفنان فرانسيس امين أن مدينة الأقصر مرت على مر العصور بتغيرات حضارية من خلال تلاقى العلماء والباحثين من الثقافات المختلفة لاكتشاف أسرار الحضارة الفرعونية، شارحًا أعمال الكشف عن مقبرة جميلة الجميلات نفرتارى وأعمال الترميم الخاصة بها من قبل البعثات الآثرية التى ضمت كبار العلماء والباحثين الآثريين.

وشرح دكتور عبدالغفار وجدي مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر أن القيمة الحضارية لمقبرة نفرتارى ذات الرسوم فائقة الجمال قد تقرر بقائها مغلقة بسبب تعرضها فى السنوات الأخيرة لبعض التلفيات الأمر الذى تحتم غلقها لحين بحث آليات فتحها أمام الزيارات بدون تعرض رسومها لأى تلف لكونها أيقونة ساحرة تبرز عظمة الحضارة الفرعونية.

ومن جانبه أعرب الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الإحتفالية التى تسلط الضوء على حدث تاريخي وحضارى والذى يعد نقلة نوعية في مجال الكشف الاثرى عالميًا، مشيدًا بأعمال الترميم لهذه المقابر الملكية بهدف حفظ الحضارة التى جاءت وجاء العالم بعدها.

وأشاد نائب محافظ الأقصر بكافة الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والتراثية التى تنفذها مكتبة مصر العامة، لتحقيق التنمية والتنوير الفكرى للمجتمع.

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