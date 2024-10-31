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تحرير 35 محضر تمويني للتلاعب في أوزان الخبز بالمنوفية

المنوفية، فيتو
المنوفية، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وبالتنسيق مع إدارة التموين حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بتلا وقراها، أسفرت عن تحرير 35 محضر مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية وإعطاء بونات صرف وإعلان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التزام التجار بالإعلان عن الأسعار

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفي إطار المتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز.

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