محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه عددا من المواطنين عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية الموسعة أمس بمراكز شبين الكوم ومنوف وسرس، للتعرف على مطالبهم وشكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية.



حيث استمع المحافظ لطلبات عدد من المواطنين من ذوى الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، وعلى الفور أمر بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة المعيشية والمساهمة في توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

تسهيل إجراءات التراخيص

وفى استجابة فورية لطلبات عدد من أهالي سرس الليان، كلف محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني والهندسي للمحافظة لفحص شكواهم على الطبيعة حيث أنهم يلتمسون تسهيل إجراءات تراخيص بناء إحلال وتجديد للمباني القديمة، والتي صدر لها موافقة الزراعة وحماية الأراضي وفقًا لأحكام القانون.

كما وجه المحافظ إدارة التسكين بالمحافظة بفحص طلب مواطن من ذوى الهمم بناحية دروة بأشمون يقيم بالإيجار ويلتمس توفير وحدة سكنية له حيث أنه يعول اثنين من الأبناء وليس لديه مصدر ثابت للدخل مراعاة لحقوقه.



وخلال اللقاء كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة على الطبيعة لشكوى مواطن بناحية منوف يتضرر من سوء الحالة الإنشائية لمنزل مجاور له والعرض عليه حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

إيقاف البطاقة التموينية

وكذا الفحص الفوري لعدد من طلبات المواطنين من بينها شكوي مواطن بناحية منوف يتضرر من إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به، وأخرى لمواطنة بناحية جزى تلتمس تسهيل إجراءات بناء منزلها الخاص بها والذى تم هدمه منذ أعوام، ومواطنة من ناحية سروهيت بمنوف تتضرر من ازالة الجدار الشرقى للمنزل وتلتمس إعادة بناءه وترميمه.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.