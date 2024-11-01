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سياسة

أقصاها إسقاط العضوية، ضوابط إحالة المخالفين للجنة القيم بالشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس، برئاسة محمد فرج حسام الدين، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.

 

تشكيل لجنة القيم

ويضم تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ كلًّا من: عبد المنعم التراس - أيمن الشريف - نهال المغربل - محمد مندور - إيرلين شرقاوي - أحمد أبو الدهب - هالة عبد الجابر- رانيا سعد - محمد قنديل - ريهام عفيفي - أحمد سليم - عبد المنعم سعيد - مصطفى الشريف - أحمد الجندي.

ضوابط تشكيل لجنة القيم

ونظمت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، كل ما يتعلق بضوابط تشكيل لجنة القيم وطريقة عملها، وكذلك الجزاءات البرلمانية. 

 

 وتنص المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.

 

كما تنص المادة 33 على: تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

ضوابط صحة اجتماع لجنة القيم في مجلس الشيوخ

فيما تنص المادة 34 من لائحة مجلس الشيوخ على: لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها.

وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 

كما تنص المادة 35 على: للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.

وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.

 

إسقاط العضوية في مجلس الشيوخ

وتنص المادة 36 على: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.

 

كما تنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.

 

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