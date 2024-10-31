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صحة المنيا: تقديم 1574 خدمة طبية خلال قافلة مجانية بقرية حسن باشا

قافلة مجانية، فيتو
قافلة مجانية، فيتو

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية فى قرية حسن باشا بمركز سمالوط، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي والوصول بالخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا لحياة صحية أفضل.

قافلة مجانية بقرية حسن باشا 

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم  وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومى الأثنين والثلاثاء 28 و29 أكتوبر. 

 

تقديم 1574 خدمة طبية خلال قافلة مجانية بقرية حسن باشا 

تم توقيع الكشف الطبي على 1574  حالة وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وقدمت الخدمات الطبية إلى 397 حالة جراحة،   417 أطفال، 274 باطنة، 58 نساء، 44 أسنان، 125 أنف وأذن، 216 جلدية و43 تنظيم أسرة، وإجراء  237 تحليلًا متنوعًا و6 حالات أشعة عادية، و8 موجات صوتية، 184 كشف مبكر للضغط والسكر وخلع اسنان لعدد 9 حالات وتحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 200 من أهالى القرية.

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