إخلاء سبيل شخص ضُبط مع أجنبية متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل شخص ضبط مع سيدة أجنبية متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب والدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام دون تمييز.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية معلومات تفيد برصد سيدة تمارس أعمالًا منافية للآداب العامة داخل شقة بالقاهرة الجديدة.

القبض على سيدة أجنبية ومعها راغب متعة حرام

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من القبض على المتهمة ومعها راغب متعة حرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.