إصابة 6 سيدات في حادث سقوط أسانسير ببرج سكني بالمنيا

أصيبت 6 سيدات إثر سقوط أسانسير برج سكني، بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 6 سيدات إثر سقوط اسانسير ببرج سكني بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتمصن سقوط أسانسير في برج سكني في شارع بورسعيد بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب وجود عطل فني.

سقوط اسانسير ببرج سكني بالمنيا



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 سيدات وهم سعاد عبدالرحمن عثمان، 47 سنة، ربة منزل، مها خلف عبدالفتاح، 32 سنة، ربة منزل، علياء محمد عبدالرحمن، 21 سنة، طالبة، جورية حمود محمد، 5 سنوات، شيماء محمد عبد الرحمن، 16 سنة، طالبة، مريم إبراهيم أحمد، 15 سنة، طالبة، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

مستشفى مطاي المركزي



تم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.