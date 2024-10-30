استدعاء أهل مسنة عثر عليها متوفية داخل شقتها بالمطرية

أمرت نيابة المطرية باستدعاء أهل سيدة مسنة عثر عليها متوفية داخل شقتها، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن السيدة توفيت نتيجة إصابتها بأمراض الشيخوخة وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها ولا توجد بها بعثرة.



تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في أحد العقارات بمنطقة المطرية وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن السيدة تبلغ من العمر 80 سنة ترتدي كامل ملابسها.



تم نقل الجثة إلى المشرحة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.