اليوم، الريان في مهمة صعبة أمام السد بالدوري القطري

يلتقي فريق السد ضد الريان الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود تريزيجيه، على ملعب استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نجوم قطر للموسم الحالي 2024-25.

موعد مباراة السد والريان

ومن المقرر أن تقام مباراة السد والريان في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس.

ويدخل السد اللقاء وهو متصدر الدوري القطري ويطمح لمواصلة صدارته للبطولة.

ويحل فريق السد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والخسارة في 3 وتسجيل 24 هدفًا وتلقي 15.

بينما يحل فريق الريان في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء 1 والخسارة في 4 وتسجيل 13 هدفًا وتلقي 16.

تاريخ مواجهات السد ضد الريان

ويتفوق السد على الريان في عدد مرات الفوز خلال آخر 15 مواجهة جمعتهما، حيث تمكن من الفوز في 11 مباراة مقابل 4 للريان، بينما لم يسبق أن تعادلا طيلة هذه المواجهات وسجل السد 34 هدفا مقابل 16 هدفا للريان.

وتبادل الفريقان الفوز في مواجهتي الموسم الماضي، فقد فاز السد في القسم الأول برباعية نظيفة قبل أن يرد الريان بالنتيجة ذاتها في القسم الثاني.