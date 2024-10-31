سيلينا جوميز تتألق بالأسود خلال حضورها مهرجان الفيلم الأمريكي الفرنسي

سيلينا جوميز ، تألقت الممثلة والمغنية سيلينا جوميز، مساء أمس، خلال حضورها فعاليات مهرجان الفيلم الأمريكي الفرنسي.

واختارت سيلينا جوميز، ارتداء فستان أسود بسيط، أظهر جمالها الطبيعي، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

في سياق متصل، قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

ويرتبط جزء كبير من ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.