الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مورينيو كلمة السر، كواليس موافقة أموريم على تدريب مانشستر يونايتد

مورينيو, فيتو
مورينيو, فيتو

كشفت تقارير عن دور البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، في موافقة روبين أموريم، على تولي منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن المان يونايتد أكمل اتفاقه مع نادي سبورتنج لشبونة، للتعاقد مع المدرب البرتغالي، الذي قد يبدأ مهمته بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مورينيو كان الشخص الأول الذي لجأ إليه أموريم بمجرد تلقيه عرض المان يونايتد هذا الأسبوع.


وشجع مورينيو مواطنه على قبول المهمة، وهو ما أسهم في موافقة أموريم، الذي يعتبر جوزيه مرجعا بالنسبة له، كما قال عنه في وقت سابق إنه "فريد، ولن يكون هناك مورينيو آخر".

وسبق لمدرب مانشستر يونايتد الأسبق أن قال عن أموريم إنه "لديه كل المقومات التي تؤهله للتدريب بأي دوري وأي نادٍ".

وجاءت مفاوضات مانشستر يونايتد مع مدرب سبورتنج لشبونة بعد إقالة الهولندي إيريك تين هاج يوم الإثنين الماضي، وتعيين مواطنه رود فان نيستلروي بدلا منه مؤقتا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البرتغالي جوزيه مورينيو أموريم مانشستر يونايتد المان يونايتد سبورتنج لشبونة

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يقسو على ليستر سيتي بخماسية في كأس الكاراباو

كأس الكاراباو، مانشستر يونايتد يتقدم على ليستر سيتي 4-2 بالشوط الأول

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء

الكويت تسحب الجنسية من 489 شخص

متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة بيع بحيرة البردويل

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

أمطار رعدية وسحب ركامية، منخفض جوى يضرب البلاد

منوعات

المزيد

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلي

تصل لـ3 جنيهات، انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوقاف تحدد موضوعات خطبة الجمعة لشهر نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads