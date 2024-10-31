الخميس 31 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

لانا ديل راي في جلسة تصوير لـVogue

لانا دل راي، فيتو
لانا دل راي، فيتو

 لانا ديل راي، أجرت المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، جلسة تصوير لصالح مجلة Vogue، بنسختها الأمريكية.

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والتزمت لانا ديل راي، بارتداء الملابس السوداء، خلال جلسة التصوير، فيما اختارت رفع شعرها في عدد من الصور، وإنزاله في أخرى.

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زواج المغنية لانا ديل راي

وكشف تقرير لموقع الديلي ميل، عن زواج المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، من مرشد رحلات التمساح جيريمي دوفرين.

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وذكر التقرير، أن زواج لانا ديل راي، كان بشكل سري، ولم يحضره سوى عدد قليل من الأهل والأقارب، من جانب عائلتين العرسان الجدد.

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