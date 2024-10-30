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رياضة

مباراة واحدة تفصل الأهلي عن مواجهة ريال مدريد

الأهلي وريال مدريد
الأهلي وريال مدريد

 توج الأهلي بلقب كأس القارات الثلاث بالفوز الكبير على العين الإماراتي بنتيجة 3-0 مساء أمس الثلاثاء باستاد القاهرة في الدور الثاني ببطولة كأس إنتركونتينينتال تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأهلي ضمن بهذا الفوز التأهل إلى نصف نهائي البطولة العالمية، التي تقام بنظام مختلف هذا العام لإقامة كأس العالم للأندية بشكل جديد في صيف 2025 بمشاركة 32 فريقا.

ونجح بطل أفريقيا في حجز مقعده بمواجهة نصف النهائي التي تقام يوم 14 ديسمبر المقبل على ملعب (974) بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة واحدة تفصل الأهلي عن مواجهة ريال مدريد


وتتبقى أمام الأهلي خطوة واحدة لخوض مواجهة الأحلام ضد ريال مدريد، في نهائي إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر المقبل بالدوحة.

وينتظر الأهلي مواجهة قوية في نصف النهائي ضد الصاعد من لقاء باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وكونكاكاف وبطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لنسخة الموسم الحالي.

وتأهل أتلتيكو مينيرو البرازيلي إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس وسيواجه الصاعد من لقاء بوتافوجو البرازيلي وبينارول بطل أوروجواي علما بأن بوتافوجو فاز ذهابا بخماسية دون رد وحسم التأهل بنسبة كبيرة للدور النهائي.

وعلى الأرجح سيكون نهائي كوبا ليبرتادوريس بنكهة برازيلية بين أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو يوم 30 نوفمبر المقبل على أن يلعب الفائز منهما ضد باتشوكا المكسيكي بطل كونكاكاف يوم 11 ديسمبر المقبل في قطر.

ويضم باتشوكا المكسيكي بين صفوفه النجم الفنزويلي سالومون روندون مهاجم إيفرتون الإنجليزي السابق، فضلا عن المغربي أسامة الإدريسي.

 

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