الزمالك يصرف 25% من عقود اللاعبين خلال أيام

يستعد مسئولو نادي الزمالك لصرف 25% من مقدمات عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وأن الموسم الجديد سيبدأ غدًا بمواجهة البنك الأهلي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة قوية أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.