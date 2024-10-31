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رياضة

منافس الأهلي المحتمل، موعد مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024

موعد مباراة نهائي
موعد مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024، فيتو

ضرب بوتافوجو البرازيلي موعدًا مع مواطنه أتليتكو مينيرو، في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس أهم مسابقات الأندية بقارة أمريكا الجنوبية، والتي ستقام بالأرجنتين، يوم 30 نوفمبر المقبل.

موعد مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أعلن أن يوم 30 نوفمبر 2024، موعدًا لمباراة النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، معقل نادي ريفر بليت الأرجنتيني.

وصعد فريق بوتافوجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام بينارول الأوروجواياني في إياب نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الخميس ولكن انتصاره في الذهاب 5-0 منحه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ليلتقي مع مواطنه أتلتيكو مينيرو.


 وكان أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تأهل لمواجهة مواطنه بوتافوغجو، في نهائي "ليبرتادوريس"، بفوزه على ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 3-0، بمجموع لقائي الذهاب والإياب اللذين جَمَعا بين الفريقين بنصف نهائي المسابقة.

منافس الأهلي

يذكر أن الفائز من مباراة بوتافوجو وأتلتيكو مينيرو، سيلتقي نظيره باتشوكا المكسيكي، حامل لقب كأس أبطال الكونكاكاف، بالجولة الثانية من مسابقة "فيفا إنتركونتيننتال"، والفائز من المواجهة سيلتقي الأهلي في قبل نهائي المسابقة.

وتقام المباراتان على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في النهائي على ستاد لوسيل في قطر أيضًا.


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