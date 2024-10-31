الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم الخسارة، بوتافوجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

بوتافوجو يتأهل لنهائي
بوتافوجو يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولي

تأهل فريق بوتافوجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام بينارول الأوروجواياني في إياب نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الخميس.

وكان بوتافوجو خسر 1-3، ولكن انتصاره في الذهاب 5-0 منحه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ليلتقي مع مواطنه أتلتيكو مينيرو.


 

وكان أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تأهل لمواجهة مواطنه بوتافوغجو، في نهائي "ليبرتادوريس"، بفوزه على ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 3-0، بمجموع لقائي الذهاب والإياب اللذين جَمَعا بين الفريقين بنصف نهائي المسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في النسخة الحالية يوم الـ30 من نوفمبر المقبل على ملعب "المونيمونتال" في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس".

منافس الأهلي

يذكر أن الفائز من مباراة بوتافوجو وأتلتيكو مينيرو، سيلتقي نظيره باتشوكا المكسيكي، حامل لقب كأس أبطال الكونكاكاف، بالجولة الثانية من مسابقة "فيفا إنتركونتيننتال"، والفائز من المواجهة سيلتقي الأهلي في قبل نهائي المسابقة.

وتقام المباراتان على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في النهائي على ستاد لوسيل في قطر أيضًا.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بوتافوجو البرازيلي كوبا ليبرتادوريس اتلتيكو مينيرو كأس أبطال الكونكاكاف باتشوكا المكسيكي الأهلي

مواد متعلقة

مباراة واحدة تفصل الأهلي عن مواجهة ريال مدريد

أهلي جدة يضم بطل كوبا ليبرتادوريس

الأكثر قراءة

مفيش فايدة، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز مجددا بالأسواق

رغم الخسارة، بوتافوجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميا

قبل ساعات من تطبيقه، مواعيد غلق وفتح المحلات فى التوقيت الشتوى

إعلام عبري: تل أبيب تدرس شن هجمة استباقية واسعة ضد إيران

ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة حشيش وسلاح ناري في طهطا

قرعة كأس كاراباو، تعرف على منافس ليفربول بربع النهائي

أخبار مصر: العمل بالتوقيت الشتوي اليوم، احتفال أسرة عبد الواحد السيد بعودته، منخفض جوي يضرب مصر، ارتفاع جديد في سعر الذهب

منوعات

المزيد

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

بعد سقطة بايدن، ترامب يصل إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

وزير الصناعة والتعليم العالي يبحثان سبل تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بالصناعة والنقل

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تراجع أسعار الزيت اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads