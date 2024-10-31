رغم الخسارة، بوتافوجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

تأهل فريق بوتافوجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام بينارول الأوروجواياني في إياب نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الخميس.

وكان بوتافوجو خسر 1-3، ولكن انتصاره في الذهاب 5-0 منحه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ليلتقي مع مواطنه أتلتيكو مينيرو.

Festa incrível em General Severiano! O Botafogo é finalista da Libertadores pela primeira vez em sua história! pic.twitter.com/QqIQwLAxij — ge (@geglobo) October 31, 2024





وكان أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تأهل لمواجهة مواطنه بوتافوغجو، في نهائي "ليبرتادوريس"، بفوزه على ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 3-0، بمجموع لقائي الذهاب والإياب اللذين جَمَعا بين الفريقين بنصف نهائي المسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في النسخة الحالية يوم الـ30 من نوفمبر المقبل على ملعب "المونيمونتال" في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس".

Olha o que fez o Aguerre. Cartão vermelho pro goleiro do Peñarol.



Sigam-nos para assistir os gols da rodada. ❤️⚽pic.twitter.com/oyKCshnM1l — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) October 31, 2024

منافس الأهلي

يذكر أن الفائز من مباراة بوتافوجو وأتلتيكو مينيرو، سيلتقي نظيره باتشوكا المكسيكي، حامل لقب كأس أبطال الكونكاكاف، بالجولة الثانية من مسابقة "فيفا إنتركونتيننتال"، والفائز من المواجهة سيلتقي الأهلي في قبل نهائي المسابقة.

وتقام المباراتان على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في النهائي على ستاد لوسيل في قطر أيضًا.