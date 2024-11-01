الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

سعر الارز
سعر الارز

سعر الارز، يبحث المستهلكون عن اسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز،   استقرار ملحوظًا اليوم  ، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

 

 

سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 

 

شهد سعر الأرز الشعير اليوم  ، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأزر الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع

 

سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة رفيع الحبة 


 سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم الخميس  يسجل اليوم نحو 15 ألف جنيه.

الأرز الشعير اليوم الجمعة  عريض الحبة 


 سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  الخميس، يسجل 16 ألف جنيه.

 

 

كيلو الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب


وأوضح أن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب، يسجل اليوم 22 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن

 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر

 

 

 انتهاء  موسم حصاد الأرز 

 

 وطبقا لتصريحات  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال أنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، لافتا  إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر الأرز اليوم سعر الارز سعر الأرز اليوم الجمعة

مواد متعلقة

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

بالتزامن مع انعقاد القمة الـ 23.. أرقام مهمة في المؤشرات الاقتصادية بين مصر ودول الكوميسا.. صادرات الفراعنة زادت لـ 4.2 مليار دولار.. وارتفاع قيمة التبادل التجاري لـ 5.3 مليار

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

تفاصيل لقاء وزير الاستثمار ومبعوث رئيس زامبيا على هامش قمة الكوميسا في بوروندي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

وزير الصناعة يطالب المصانع الجديدة بإنشاء محطات طاقة متجددة

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

الأكثر قراءة

خطأ طبيب الأهلي يبعد داري شهرا عن الملاعب

مصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

بعد الارتفاعات الأخيرة، أسعار سبائك الذهب وصلت لكام في الصاغة اليوم؟

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي الجمعة 1 نوفمبر 2024

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

الأرصاد تحذر من سحب رعدية وأمطار غزيرة تضرب مطروح

منوعات

المزيد

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. ليفربول ضد ليفركوزن.. الأهلي مع زد.. الزمالك أمام سموحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم العفو وفضائله وأهميته في الإسلام؟

ما معاني كلمة "وراء" في القرآن الكريم؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقتها بتخطي الصعوبات والمتاعب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads