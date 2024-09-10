مصرع طفل غرقا في ترعة بطهطا

لقي طفل “8 سنوات” مصرعه غرقًا أثناء محاولته السباحة بترعة بدائرة نطاق قسم طهطا.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ للرائد أحمد البريري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بغرق “محمد أ ر ش غ”، 8 سنوات - تلميذ ومقيم بذات الناحية.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا

وبالانتقال إلى موقع الحادث وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه وتم نقله لمشرحة مستشفى طهطا العام.

التحقيقات تنفي وجود شبهة جنائية

وخلال التحقيقات أفاد والده “أشرف ر ش غ”، 46 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".