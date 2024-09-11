بسبب لعب عيال، مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في البلينا بسوهاج

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بين عائلتين إثر خلافات على الجيرة ولهو الأطفال.

مدير الأمن يتلقى بلاغا بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث البلينا بوجود مشاجرة طرفيها كل من: “طرف أول” محمد ح ا ع، 22 عامًا - عامل، مصابًا بطلق ناري بالصدر، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، نجلي عمومته يوسف ع ف ي، 19 عامًا - عامل، السيد ح ا ع، 21 عامًا - عامل.



وطرف ثان: إيهاب ا م ا، 38 عامًا - حاصل علي ليسانس مصابًا بطلق ناري بالعضد الأيسر، أبناء عمومته "محمد ا ع ف، 17 عامًا - طالب مصابًا بطلق ناري بالخد الأيسر، محمد ر ا م، 34 عامًا - فني كهربائي مصابًا برش خرطوش متفرق بالجسم، جمال ح م ا، 29 عامًا - مزارع وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

اللواء صبرى عزب يشدد بضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم

وقد تمكنت القوة الأمنية من فض المشاجرة وضبط طرفـيها وبحوزة الثاني والثالث من الطرف الأول “السلاح المستخدم”، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني “السلاح المستخدم”، وتبادلا الاتهامات في ما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه الإصابات المنوه بها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.