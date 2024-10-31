موقف يوسف أيمن من مباراة الأهلي وسيراميكا

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي: إن يوسف أيمن مدافع الفريق سيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري بعد غد، بعد انتهاء اللاعب من تنفيذ بروتوكول العلاج عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ، حيث سيتواجد اللاعب في قائمة الفريق.

واقترب أشرف داري مدافع الأهلي من قيادة دفاع الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز المرتقبة بعد غد السبت، حيث ينوي كولر الاستعانة باللاعب المغربي أساسيا في المباراة.

تقرير فني شامل عن سيراميكا كليوباترا

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا فنيا شاملا عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الفريقين المقرر لها السبت المقبل في ضربة البداية للموسم الجديد للفريقين.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار البرنامج التدريبي المحدد لهم استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري السبت القادم.

ويستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت أمس الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.