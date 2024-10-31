الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف داري يقترب من قيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا

أشرف داري، فيتو
أشرف داري، فيتو

الأهلي، اقترب أشرف داري مدافع الأهلي، من قيادة دفاع الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز المرتقبة بعد غد السبت، حيث ينوي كولر الاستعانة باللاعب المغربي أساسيا في المباراة. 

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا فنيًّا شاملا عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الفريقين المقرر لها السبت المقبل في ضربة البداية للموسم الجديد للفريقين. 

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار البرنامج التدريبي المحدد لهم استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري السبت القادم. 

يستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت أمس الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات "أون تايم سبورت"، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي كولر أشرف داري سيراميكا كليوباترا أشرف داري مدافع الأهلي

مواد متعلقة

غيابات الأهلي أمام سيراميكا في أولى مبارياته بالدوري

الأهلي يعلن جاهزية يوسف أيمن مدافع الفريق للمشاركة في المباريات

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء

الكويت تسحب الجنسية من 489 شخص

متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة بيع بحيرة البردويل

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

أمطار رعدية وسحب ركامية، منخفض جوى يضرب البلاد

منوعات

المزيد

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلي

تصل لـ3 جنيهات، انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوقاف تحدد موضوعات خطبة الجمعة لشهر نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads