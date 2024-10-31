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رياضة

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل مع بارما 2/2 بالدوري الإيطالي

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل مع ضيفه بارما بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء، في ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، لحساب مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

 

أهداف مباراة يوفنتوس ضد بارما وترتيب الفريقين 

إنريكي ديل براتو وضع الفريق الضيف بارما في المقدمة بهدف في الدقيقة الثالثة، لكن ويستون ماكيني أعاد الأمور لنصابها بتسجيل هدف التعادل لفريق يوفنتوس بحلول الدقيقة 31.

رد فعل بارما لم يتأخر كثيرًا حيث دون سيمون سوم الهدف الثاني بعد مرور 7 دقائق فقط من احتفال الفريق المحلي بالتعديل، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

وعقب الاستراحة، تمكن فريق السيدة العجوز من معادلة الكفتين مرة أخرى بتسجيل الهدف الثاني عبر تيموثي وياه في الدقيقة 50، ليبقى لوح النتيجة معلنًا التعادل حتى صافرة النهاية.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 18 في المركز الرابع بجدول الترتيب، في حين يصل بارما إلى النقطة التاسعة، محتلًا المرتبة الرابعة عشرة.

 

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