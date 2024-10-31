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رياضة

أتالانتا يتخطى مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي ( صور)

أتالانتا
أتالانتا

فاز فريق أتالانتا على نظيره مونزا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.   

وسجل ساماردزيتش الهدف الأول لصالح فريق أتالانتا في الدقيقة 70، بينما أحراز زاباكوستا الهدف الثاني في الدقيقة 88.   

تشكيل أتالانتا أمام مونزا

ترتيب أتالانتا ومونزا في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة يتقدم فريق اتالانتا إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد مونزا في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط. 

 

 فينيسيا تقهر أودينيزي 2/3 في الدوري الإيطالي

حقق فريق فينيسيا ريمونتادا مثيرة أمام ضيفه أودينيزي، ليخطف فوزًا بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بييرلويجي بينزو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. 

وفاجأ الضيوف فريق أودينتيزي أصحاب الأرض بإحراز هدفين في الشوط الأول عن طريق ساندي لوفريتش بالدقيقة 19، وايكر برافو بالدقيقة 25، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 40 سددها بنجاح جويل بوهجانبالو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أودينيزي 2 / 1.

في الشوط الثاني عاد فريق فينيسيا بريمونتادا مسجلًا هدفين عن طريق هانس نيكولوسي كافيالي بالدقيقة 56، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمصلحة فينيسيا في الدقيقة 81 سددها بنجاح أيضا جويل بوهجانبالو، ليخطف لفريقه فوزًا ثمينًا و3 نقاط غالية.
 

ترتيب فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي 

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق فينيسيا إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

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ريمونتادا فينيسيا تقهر أودينيزي 2/3 في الدوري الإيطالي


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مونزا أتالانتا الدوري الإيطالي أتالانتا و مونزا أودينيزي

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