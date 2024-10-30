صلاح محسن رجل مباراة المصري وطلائع الجيش في الدوري الممتاز (فيديو)

الدوري الممتاز، فاز صلاح محسن نجم المصري البورسعيدي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السويس الجديد ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وقدم صلاح محسن أداء متميزا، حيث سجل هدف فريقه لأول كما تصدى القائم لرأسية خطيرة منه بنهاية الشوط الأول.

أحرز ثنائية المصري البورسعيدي كل من صلاح محسن بالدقيقة 52، ومحمود حمادة بالدقيقة 87.

أشهر طارق مجدي حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إسلام محارب لاعب طلائع الجيش بالدقيقة 21، ليصبح أول لاعب يتلقى البطاقة الحمراء في الموسم الجديد من الدوري المصري، بعد تدخل عنيف على قدم لاعب المصري البورسعيدي.

بعد الطرد سيطر المصري البورسعيدي على مجريات الأمور بشكل كامل، وأهدر أكثر من فرصة كان أخطرها تصدي القائم لرأسية قوية من صلاح محسن في الوقت بدل الضائع.

كما أخطأ محمد شعبان حارس الطلائع في إبعاد كرة عرضية بشكل غريب لتسقط أمام مهاجم المصري سددها إلا أن محمد فتح الله مدافع الفريق العسكري أبعده قبل أن تسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، عانى طلائع الجيش من النقص العددي ليحرز صلاح محسن هدفا في الدقيقة 52، قبل أن يحرز محمود حمادة هدفا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 87، ليقتنص الفريق البورسعيدي 3 نقاط غالية.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

وضمت التشكيلة الأساسية لنادي المصري البورسعيدي كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي، ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد هاشم ، حسن علي، ميدو جابر يوسف الجوهري، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، بابا بادجي.



الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز

وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.



النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.