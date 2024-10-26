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رياضة

نابولي يواصل صدارته للدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي

نابولي،فيتو
نابولي،فيتو

عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي، عقب فوزه على ليتشي بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن إنتر الثاني، الذي يواجه يوفنتوس صاحب المركز الثالث، غدا الأحد، في قمة مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليتشي عند 5 نقاط في المركز 19 (قبل الأخير).

وسجل جيوفاني دي لورينزو هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 73.

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الجولة التاسعة جيوفاني دي لورينزو مباريات الجوله يوم للدوري الايطالي

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