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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي ونيوكاسل،
تشيلسي ونيوكاسل، فيتو

يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي، وتقام على استاد سانت جيمس بارك.

 

تشكيل تشيلسي أمام نيوكاسل 

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - توسين أدارابيويو - بينوا باديشيلي - أكسيل ديساسي.

خط الوسط: ريناتو فيجا - إينزو فرنانديز - مودريك - كيرنان هول - جواو فيليكس.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو.

 

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي 

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: لويس هال - إميل كرافت - فابيان شار - لويد كيلي.

خط الوسط: شون لونجستاف - جو ويلوك - ساندرو تونالي.

خط الهجوم: أنتوني جوردون - ألكسندر إيزاك - جويلينتون.

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