الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان وإمبولي في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مواجهة إمبولي وإنتر ميلان، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب كارلو كاستيلاني، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سابا جوجليشدزي لاعب إمبولي في الدقيقة 31، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

بعدها سيطر إنتر ميلان على مجريات الأمور بشكل كامل وأهدر أكثر من فرصة، فيما لجأ أصحاب الأرض فريق إمبولي للدفاع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل إنتر ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: دي فري – باستوني – بيسيك.

خط الوسط: دارميان – باريلا – فراتيسي – مخيتريان – ديماركو.

خط الهجوم: تورام – مارتينيز.