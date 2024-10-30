جامعة الأقصر تعتمد مقترح المقررات الدراسية الأساسية والإجبارية والاختيارية

عقد مجلس جامعة الأقصر اجتماعه الدوري رقم 69، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، وبحضور أعضاء الجامعة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية داخل الجامعة.

مجلس جامعة الأقصر

ووافق المجلس على ترشيح الدكتور صالح محمد عبدالمعطي، أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر سابقًا، لجائزة الدولة التقديرية 2025م،وكذلك ترشيح الأستاذ الدكتور إبراهيم قنديل أستاذ الجرافيك ورئيس جامعة حلوان لجائزة التفوق 2025م.

واعتمد المجلس مقترح المقررات الدراسية الأساسية والإجبارية والإختيارية لمتطلبات الجامعة وفقًا للوائح الأكاديمية للكليات علي أن يتم إضافة مادة فن الإتيكيت والبروتكول، وذلك لتطبيقها علي اللوائح الجديدة التي سيتم إعدادها لكليات الجامعة.

ووافق أعضاء المجلس أيضًا على قبول الإهداء المقدم من هيئة الأميديست الأمريكية بالقاهرة وهي عبارة عن أجهزة ومعدات لتجهيز مركز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

واعتمد المجلس منح الدكتور حسن رفعت حسن بدوي، المدرس بقسم الإرشاد السياحي، بكلية السياحة والفنادق، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

ووافق المجلس على ترقية الدكتورة تهاني عبدالله توني سليمان، المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن، إلى وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

فيما صدق المجلس على منح الباحث أحمد عبدالفتاح يوسف درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة تخصص التصوير بكلية الفنون الجميلة، ومنح الباحث علي جمال علي محمد درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة تخصص جرافيك بكلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى منح الباحث حامد محمد مصطفي، درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة، تخصص نحت بكلية الفنون الجميلة.



كما اعتمد المجلس كذلك منح الباحثة فايزة أبو الحسن جاد علي، درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة، تخصص جرافيك، بكلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى منح عدد من الباحثين درجة الماجستير والدبلومة في تخصصات علمية مختلفة بكليات الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق.

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