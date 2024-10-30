الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس جامعة الأقصر تفتتح معرض ملامح أسطورية (صور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

افتتحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، معرض الفنان الدكتور صلاح شعبان حسانين الأستاذ المساعد  بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور وليد عبد الله، عميد كلية التربية، والدكتور يوسف محمود، رئيس قسم النحت ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

جامعة الأقصر


وأشادت الدكتورة صابرين بمستوى المعرض، مؤكدة أهمية دعم وتشجيع المواهب وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم، معربة عن فخرها بتميز أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة وإبداعاتهم المتميزة، كما أشادت بالمجهود الذي بذلته الكلية في اثقال مواهب الطلاب بالجانب العلمي والأكاديمي.

ويحمل المعرض اسم "ملامح أسطورية" حيث يقدم الفنان تجربته الجديدة فن النحت البارز المستلهمة من التراث المصري بكل عصوره في صورة تعبر عن الواقع المحيط بشكل مصري معاصر يحمل الحس السريالي والطابع الخيالي حيث يقدم الفنان أعماله منفذة بأسلوب الطرق المباشر على صواني من النحاس في محاوله لإحياء فن تشكيل النحاس الذي أوشك على الاختفاء.

ومن خلال التراث المصري والتعبير عن المجتمع المحيط صاغ الفنان تصميمات لوحاته التي جاءت تعبر في بعض اللوحات عن حالات إنسانية ومشاهد حياتية وتعبر في لوحات أخرى عن قضايا وطنية، وفي صورة فنية تشكيلية تحمل روح التراث المصري ولكن تم تشكيل مفرداتها الفنية بشكل فني معاصر.

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