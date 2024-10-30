زيادة جديدة فى أسعار الذهب بختام التعاملات المسائية

ارتفعت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2024.10.30 داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها بقيمة 15 جنيها فى الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3248 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30320 جنيهًا.