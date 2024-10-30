بعد نشر فيتو، محافظ الأقصر يؤكد إنهاء مشكلة دار الشمس المشرقة للأيتام

استقبل محافظ الأقصر وفد رفيع المستوى من وزارة التضامن الاجتماعي يضم كلا من دكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ومحمد كمال حجاجى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات وعلاء عبد العاطي مدير الرعاية المؤسسية والأسرية وعدد من الاخصائيين الاجتماعيين، وذلك بعد نشر بوابة «فيتو» أزمة نقل فتيات دار الشمس المشرقة.

إنهاء أزمة نقل فتيات دار الشمس المشرقة بالأقصر



وأوضح علاء عبد العاطي مدير الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي أنه جاءت توجيهات دكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بعد بحث حقائق مشكلة أبناء دار رعاية الشمس المشرقة، حيث تم اتخاذ حزمة من الإجراءات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر شملت تجهيز وتأسيس عدد 31 وحدة سكنية بمدينة طيبة وتسليم عدد 16وحدة سكنية كاملة التجهيز والتشطيب لأبناء وبنات دار رعاية الشمس المشرقة للمستحقين.

وأوضح أنه وتم توفير عدد من الخدمات التعليمية والتغذوية والصحية،فضلا عن مصروفات إعاشة شهرية لكل ابن / ابنة على حدة بموجب فيزا كارت تصدرها الوزارة.

نقل البنين والإبقاء على البنات

وأكد أنه تم إغلاق دار الشمس المشرقة رعاية الأيتام بنين، وتحويل الأبناء للوحدات السكنية كرعاية لاحقة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، مازالت دار الشمس المشرقة للبنات قائمة بأعمالها ولم تغلق مع أستمرار تقديم الخدمات والرعاية لعدد 23 فتاة داخل الدار، فيما تم إغلاق البيت الصغير وبه عدد 4 أبناء ونقلهم لمؤسسة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك فى ضوء جهود وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى لتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية لأبناء دور الرعاية والأهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وبالتنسيق مع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لإنهاء مشكلة أبناء وبنات دار رعاية الشمس المشرقة.

كانت بوابة «فيتو» قد سلطت الضوء على ازمة فتيات دار الايتام الشمس المشرقة يوم الجمعة الماضي عندما آثار هاشتاج «#لا_لخروج_فتيات_مؤسسه_الشمس_المشرقه»، جدلا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا بعدما روت إحدى فتيات دار الأيتام الشمس المشرقة «الصن شاين» تفاصيل نقلهم إلى شقق أخرى.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نشرت جيجي سمير إحدى فتيات الدار عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك قالت فيه «البوست ده آخر أمل ليا أنا و65 أخ وأخت ليا قبل ما يفرقونا، وأنا وأخواتى اللّى لينا شهر مقطوع عننا الأكل والشرب والتعليم وأي مصاريف عمومًا، كبرنا منعرفش اسمنا الحقيقى، ولا نعرف مين أهلنا ولا عارفين احنا أهلنا عايشين ولا ماتوا ولا احنا اتخطفنا ولا اتسبنا !، من أول ما فتحنا عيونا ع الدنيا والحقيقة الوحيدة فى حياتنا أنه احنا أخوات!، هنحكيلم قصتنا بإختصار بسيط لعلك تكون سبب أنه محاولاتنا لحياة طبيعية تنجح !، احنا من سكان دار أيتام "الصن شاين" محافظة الأقصر، الدار اتأسس تحت مسؤولية وإدارة أجنبية تامة، وفى سنة ٢٠١٥ تقريبًا بقينا تابعين لإدارات مصرية، من هنا حياتنا بدأت تتغير بشكل تدريجى وكبير من حيث مأكل ومسكن ودراسة وكل سُبل المعيشة بدأت تتغير للأصعب ووصلنا أنه نعيش بوجبة ومصروف شهرى ٣٠٠ ج فى وقت من الأوقات !، كل ده حاولنا نتجاوزه ونتخطاه بصراع معيشى رهيب لشباب صغير فى سننا لا يملك من الحياة إلا الأمل فى بكرة !، احنا حاليًا بنعيش أسوأ فترة فى حياتنا، بدون أي مقدمات الدولة قررت أنه نخرج بره الدار !، وكوسيلة ضغط اتحرمنا من الأكل والمصروف وكمان التعليم، مطلوب مننا نطلع بره الدار خلال الأسبوع ده أو أسبوعين بالكتير لشقق بعيدة ومتفرقة عن بعض !، بتوفير دعم غذائى ورعاية لمن هم تحت السن القانونى، أما لو أنت خريج فريش أو بتدرس فى معهد مش تابع للحكومة أو مكملتش دراسة أو معاك دبلوم".

وأضافت: “أنت مطالب تشيل نفسك من الألف للياء وبدون أي مقدمات، هنوفرك شقة بس ملناش دعوة لا بمصاريفك المعيشية من أكل أو شرب أو غيره، ولا الدراسية ولا العلاجية ولا أي مصاريف عمومًا، وبالنسبة للغاز والميه والكهربا ملهمش دعوة برضو مهما وفروا الشقة!، طالما خدت شقة فالدولة بريئة من أي مصاريف خاصة بيك، شقق لبنات تعيش لوحدها فين الأمان! يعنى ايه نعيش فى مكان هادى تمامًا ومدينة جديدة لسه بتتعمر”.

وتابعت: "احنا المفروض لو حصل لحد فينا حاجة مين هيتحاسب؟، لو دخل علينا حد بالليل مين هياخد حقنا؟، الأم والأب فى سكنات الطلبة أول حاجة بيسألوا عنها فى أمن ؟فى مشرفة ؟، احنا ملناش حد يسأل عن ده فهل ده عقابنا لذنب مش ذنبنا ؟، فين حقنا من الدولة ؟!، لما اعترضنا اتقالنا نصًا "كده كده هتخرجوا والإختيار اختياركم أما تطلعوا بهدوء أو تطلعوا بشكل تانى ووقتها مش هنطول الدار ولا الشقق" !، وأخر تهديد كان امبارح أنه هيتقفل علينا النور والمية، أرجوكم ساعدونا نعيش حياة كريمة، الصن شاين من حقنا وهو بيتنا الأول والأخير، حقوقنا الآدمية ده حقنا ع الدولة مش تفضل علينا، من حقنا نعيش حياة كريمة ونعيش زى كل الناس، ساعدونا بالشير القوة الوحيدة الّى نملكها دلوقتى هي قوة السوشيال ميديا، خليكم معانا محتاجينكم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ