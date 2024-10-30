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محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي استعدادًا لتشغيل المجمعات الخدمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، لمناقشة عددا من الملفات والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعددًا من وكلاء الوزارات.
محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي  استعداد للتشغيل المجمعات الخدمية

 

 

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتذليل أية عقبات والتسهيل على المواطنين، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.

وتناول الاجتماع موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات  بشكل فوري، والإزالة في المهد، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، واستعرض وكيل وزارة الزراعة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه تم إزالة عدد من الحالات، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية.

وخلال الاجتماع  تم مناقشة استعدادات المحافظة للتشغيل الكلي لمجمعات الخدمات الحكومية "تحيا مصر "، وعددها 30 مجمع خدمي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة 

 ووجه " سراج " رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بتنسيق الموقع العام للمجمعات، وتمهيد الطرق المؤدية من وإلى تلك المجمعات، وتشغيل جميع المكاتب الخدمية داخلها.

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