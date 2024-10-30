الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بدء الاختبارات التمهيدية المؤهلة للتصفيات النهائية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم (صور)

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم 
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انطلقت اليوم الاختبارات التمهيدية للمتسابقين المرشحين من الدول الخارجية للمشاركة في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم (أون لاين).

اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بخدمة كـتاب الله 

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بخدمة كـتاب الله (عز وجل)، والعناية بحفظه وترتيله وتجويـده، وفهم مقاصده، مع بيان وجوه إعرابه، ومعرفة أسباب النزول.

وتم اختبار عدد (24) متسابقًا من دول: ( مورتانيا - اليمن - سوريا - لبنان -تشاد - قطر - غانا - الهند - مدغشقر - فرنسا - كازاخستان - صربيا - أوغندا - بنين - بوركينا فاسو - نيجريا - بريطانيا – تايلاند - غينينا كوناكري - المانيا - توجو...) وجار استكمال الاختبارات التمهيدية لباقي المرشحين من الدول الأخرى تباعًا.

المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم 


جدير بالذكر ان المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم تشتمل على الأفرع التالية:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا. 
• الجائزة الأولى: مليون جنيه. 
• الجائزة الثانية: 600 ألف جنيه. 
• الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه.
بشرط ألا يكون قد سبق للمتقدم الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.
الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا. 
 

 

• الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه. 
• الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه. 
• الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه.
• الجائزة الرابعة: 300 ألف جنيه.
• الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه. 
بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.
الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.


• الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه. 
• الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه. 
• الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.
بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأول ذات القيمة المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.
الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا، ويشترط ألا يكون قد فاز بالمركز الأول في أي من دورات المسابقة.
الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه. 
الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن عن 25 عامًا.
الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.


الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأربعة الأول.
الأسرة الأولى: مليون وخمسون ألف جنيه.
الأسرة الثانية: ستمائة ألف جنيه. 
الفرع السابع (المستحدث في هذه المسابقة): فرع ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم من خريجي الجامعات بشرط إجادة اللغتين العربية والأجنبية تحدثًا وكتابة في اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها من خلال إجادة المتسابق لفهم معاني القرآن الكريم باللغتين العربية والأجنبية التي يختارها مع اجتيازه الاختبارات المقررة في ذلك تحريريًّا وشفويًّا بالجدارة والكفاءة، في ضوء ترجمات كتاب المنتخب الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وألا يزيد السن عن 50 عامًا لغيرهم، مع إجادة التلاوة فقط.
الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية بقيمة 750 ألف جنيه. 


علمًـا بأن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق بأي مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة.

 

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