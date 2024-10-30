شاهد، لحظة اصطدام أتوبيس بعمود إنارة فى الإسكندرية وإصابة 39 شخصا
شهد الطريق الدولي الساحلي غرب الإسكندرية، حادث تصادم أتوبيس ركاب بعمود إنارة، مما أدي إلي إصابة 39 شخصا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ورفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.
حصلت فيتو على أول الفيديوهات للحظة تصادم أتوبيس ركاب بعموم إنارة فى الإسكندرية مما أسفر عن وإصابة ٣٩ راكبا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث مروري على الطريق الدولي، بنطاق حي العامرية غرب الإسكندرية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ترافقها سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين تصادم أتوبيس مع عمود إنارة، مما أدي إلى إصابة 39 شخصا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم لأتوبيس مع عمود إنارة، ما تسبب في تحطم واجهته وأجزاء منه، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وسط وجود مكثف لقوات المرور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.